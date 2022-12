"Você era nossa base", filha chora a morte de enfermeira que caiu de penhasco

“Você era nossa base. Melhor mãe, melhor avó! Não sei o que faremos sem você. Eu te amo mãe!”, esse é o relato da filha da enfermeira como Evandra Mrinigo Alves, de 44 anos, que morreu repentinamente na tarde desta sexta-feira (30) ao cair de 5 metros de altura enquanto fazia trilha em uma chácara no Distrito De Bonfim, localizado em Jaraguari, cidade distante 40 km da Capital.

Amigos e familiares usaram as redes sociais para chorar a morte de Evandra. Seu falecimento foi anunciado pela filha poucas horas depois do acidente. Desde então, muitas publicações vêm sendo feitas.

“A morte é assim não avisa, ninguém espera, somente deixa a dor. Quero deixa minha admiração por Evandra, os plantões ao seu lado era uma aula que você tornava em momentos simples e alegre. Você passou pela minha vida e me acrescentou muito”, publicou uma amiga.

“Como são as coisas, esses tempos atrás trabalhávamos juntos e hoje estou aqui me despedindo de você. Obrigado por ter me prestigiado e agraciado com sua amizade, com seus concelhos e ensinamentos. Uma grande guerreira e profissional”, disse outro.

Alguns aproveitaram o momento para lembrar da pessoa motivadora que Evandra era, ainda sem acreditar no que havia acontecido. “Há bixinha como assim você nos deixou? Ser humano incrível, grande enfermeira, me ensinou os primeiros passos. Seu sorriso marcante nos encantava, suas palavras seguras nos passavam confiança. Gratidão por tudo”.

Um companheiro de serviço recordou de quando Evandra se candidatou para ser voluntária e cuidar de pacientes Covid na rede hospitalar em que atuava.

“De tantas fotos juntos esta é a que melhor representa a mulher forte e corajosa que sempre foi! Lembro que quando te disse vou ser voluntário para enfrentar a Covid e você me disse eu também vou! Com todos os medos e riscos você não titubeou e foi lá e sempre esteve lá! Obrigado por tudo e pela parceria de Sempre! Você sempre foi uma amiga incrível e sempre me incentivou a fazer o meu melhor!”, publicou. Por respeito a dor dos amigos, a foto compartilhada nas redes sociais não será exibida.

É inegável que Evandra era muito querida por todos os amigos e familiares. Atualmente, ela estava trabalhando na Santa Casa de Campo Grande, mas já havia trabalhado em outros locais deixando por onde passou o seu legado e sua marca como uma grande profissional.

Acidente - Evandra faleceu na tarde desta sexta-feira (30) ao cair de uma altura de aproximadamente 5 metros enquanto fazia trilha em Jaraguari.

Diversas viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para ir até o local fazer o resgate, mas infelizmente quando o socorro chegou ela já estava sem vida. Evandra teve um traumatismo crânio encefálico violento ao bater com a cabeça na pedra, além das multiplas fraturas por conta da queda.

Os trabalhos para fazer a retirada do corpo durou algumas horas, uma vez que a vítima precisou ser içada para a parte superior.

