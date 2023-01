Você viu a Pandora? Cadelinha sumiu no bairro Chácara dos Poderes

Os donos da Pandora que tem menos de um ano procuram pela cadela que fugiu da chácara, no Bairro Chácara dos Poderes desde a última terça-feira (24).



A tutora, estudante Mel Isabelle conta que a pet fugiu quando abriram o portão, e até então não encontraram mais o animal.



O apelo é maior, pois Pandora tem menos de um ano e não concluiu o ciclo vacinal. Os donos ainda oferecem recompensa para quem encontrar a Pandora, que está com a família desde o meio do ano passado, e com quem já é bastante apegada. “Estamos preocupados com ela, pois ainda faltam algumas doses de vacina que não foram dadas”.

Pandora é toda preta com uma mancha branca no peito, ela sumiu na região do bairro onde há chácaras e maior vegetação. Quem ver ou tiver informações, pode mandar uma foto e entrar em contato com o número (67) 99877-0617 (Afonso) ou no (17) 99663-8825 (Mel).

