VocÃª viu o Baduy por aÃ­? Homem foge da Santa Casa e desaparece em Campo Grande

Carlito de Jesus, de 49 anos, morador da cidade de Pedro Gomes, desapareceu neste domingo (26) em Campo Grande após fugir da Santa Casa da Capital, onde foi internado após sofrer um ferimento em sua cabeça.

Sem residência fixa, Carlito é conhecido por moradores e fazendeiros de Pedro Gomes como Baduy, e é cuidado por toda a comunidade do município, que ajuda com comida e permitindo com que o homem viva em fazendas da região.

O tenente aposentado da Polícia Militar Nelcides Oliveira de Carvalho, dono de uma propriedade rural na região, explica que ele foi internado na Santa Casa após vir para a Capital de ambulância no último sábado (25), e foi o responsável por auxiliar na internação de Baduy.

“Ele é conhecido de todo mundo por lá, mas não sabe ler, não sabe escrever, não tem documento com ele, nada, inclusive fui eu quem foi lá fazer a internação dele quando soube que ele estava vindo para Campo Grande de ambulância”, comentou Nelcides.

Como nunca saiu de Pedro Gomes, a preocupação do tenente é que ele se perca mais ainda e passe necessidades, já que veio sem dinheiro.

Visto pela última vez usando uma camisa preta e uma calça jeans azul, Baduy tem uma deficiência na perna e anda mancando.

Caso tenha alguma informação sobre o paradeiro de Carlito, pode-se entrar em contato com Nelcides, tanto pelo telefone quanto pelo WhatsApp, pelo número (67) 99931-2372.

