Você viu o Bento? Filhote é de criança de 7 anos que até parou de brincar no Nova Lima

A família do Bento de três meses apelou para as redes sociais para encontrar o filhote de Burriler que sumiu da frente da residência na rua Santo Inácio de Loiola no Nova Lima na última sexta-feira (1°/09).

De acordo com o tutor, o fotógrafo Wesley Barbosa da Silva, Bento não é de escapar, por ser filhote. "Mas nós abrimos o portão e saímos, não vimos que ele saiu pra fora, mas toda vez que ele saia do portão, era enquanto arrumavamos algo no carro e ele ficava sentado na calçada, não corria".

O dono acredita que quando abriu o portão, o cachorro tenha ficado pela calçada de casa, até alguém passar. "Como ele é filhote vai com qualquer um". No local não foi possível ter acesso a nenhuma câmera de segurança e a família já procurou pelo bairro. "Batemos nas casas e mostramos fotos, mas ninguém viu".

"E o pior de tudo é que é da minha filhinha de 7 anos, ela está bem triste, brinca pouco, toda vez que chega alguém aqui em casa ela pensa que é alguém devolvendo o cachorro", afirmou Wesley.

Quem ver ou tiver informações do Bento que sumiu na região do Nova Lima, pode entrar em contato com o número (67) 98405-0019.

