Você viu o Fábio? Família pede ajuda para encontrar vendedor desaparecido

A família de Fábio Ifran Rodrigues, de 35 anos, está pedindo ajuda para encontrar o vendedor, desaparecido desde a última quinta-feira (25), quando saiu naquela noite para beber em um bar próximo de sua casa, em Campo Grande.

Segundo Gisele, tia do vendedor, ele estava em um bar próximo de sua casa, localizada no Bairro Jardim Seminário, quando saiu do local, foi até uma conveniência na Avenida Tamadaré e não foi mais visto.

Fábio estava sozinho no momento de seu desaparecimento, e estava usando um short cinza, camiseta regata cinza e chinelo. Ainda segundo a tia, ele deixou a residência sem sua carteira ou documentos pessoais, e foi visto pela última vez no WhatsApp às 2h da madrugada de sexta-feira (26).

Caso tenha alguma informação sobre o paradeiro do vendedor, a família está aceitando informações através do número (67) 9130-8613, no WhatsApp.

