Você viu o Floquinho? Gatinho desaparece na Vila Taquarussu e dona oferece recompensa

Madu Fernandes, dona do Floquinho, está pedindo ajuda para encontrar seu amado companheiro de quatro patas após ele desaparecer na madrugada da última sexta-feira (16) na Rua Brigadeiro Machado, no Bairro Vila Taquarussu, em Campo Grande.

Ao JD1, a tutora contou que Floquinho fugiu na madrugada de sexta-feira ao pular da janela do quarto andar de sua residência, e teme que o bichinho esteja machucado, devido à altura da queda. “Ele não sabe pular nem na máquina de lavar direito”, detalhou.

Segundo Madu, essa é a primeira vez que o seu gatinho foge de casa, o que a preocupa, principalmente por ele tomar medicamente para depressão e ser arisco, devido abusos que sofreu quando ainda era filhote. “Ele é arisco porque é medroso, ele já sofreu abuso quando bebe”, comentou.

O gato, de coloração branca e focinho alaranjado, responde por ‘Floquinho’, ‘Floquis’, ou ‘Floquis da mamãe’, e não usava coleira no momento em que desapareceu, devido ao incômodo que elas geram nele.

Querendo se reunir com o seu pet, Madu está oferecendo uma recompensa de R$ 1 mil para quem encontrar o Floquinho. Caso tenha encontrado o animalzinho, ou tenha qualquer informação sobre seu paradeiro, basta entrar em contato com Madu Fernandes através do número (67) 9221-3898, via ligação ou WhatsApp .

