Geral

Você viu? Tutora procura gata perdida no bairro Los Angeles

Mel tem pelos alaranjados e olhos de cor igual à pelagem

13 agosto 2025 - 09h52

Uma gata fêmea laranjinha, de nome Mel, sumiu de casa na rua Coronel Moreira César no bairro do Los Angeles na última sexta-feira (8/8), e desde então sua tutora, Carolliny Vilaça Fernandes, não tem mais notícias do pet.

Segundo Carolliny, Mel nunca saiu e é uma gata caseira. "No sábado quando chegamos em casa ela não estava, só o irmão dela".

Desde então a tutora saiu a procura da felina nos últimos dias. E pedido é para que se alguém viu ou até pegou, pelo fato de ser um animal manso, entre em contato pelo número (67) 99343-1816. 

A gata tem pelos laranja e olhos de cor igual à pelagem. 

