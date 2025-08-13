Você viu? Tutora procura gata perdida no bairro Los Angeles

Uma gata fêmea laranjinha, de nome Mel, sumiu de casa na rua Coronel Moreira César no bairro do Los Angeles na última sexta-feira (8/8), e desde então sua tutora, Carolliny Vilaça Fernandes, não tem mais notícias do pet.
Segundo Carolliny, Mel nunca saiu e é uma gata caseira. "No sábado quando chegamos em casa ela não estava, só o irmão dela".
Desde então a tutora saiu a procura da felina nos últimos dias. E pedido é para que se alguém viu ou até pegou, pelo fato de ser um animal manso, entre em contato pelo número (67) 99343-1816.
A gata tem pelos laranja e olhos de cor igual à pelagem.
JD1 No Celular
Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.
Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.Reportar Erro