Voos para o Brasil devem voltar a números pré-pandemia

Segundo cálculo da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o número de assentos em voos internacionais com destino ao Brasil deve se igualar ao registrado em janeiro de 2020.

Os números da Agência mostram que as viagens internacionais com destino final no Brasil vêm aumentando e se aproximando dos níveis registrados antes da pandemia de Covid.

Em janeiro do ano que vem, se espera que 1,3 milhões de assentos estarão ocupados, 16% mais do que o registrado no mesmo período de 2022, e no mesmo patamar de janeiro de 2020.

Para o próximo ano, a projeção é que haja um aumento de 1,5% em relação aos números anteriores da pandemia, e um aumento de 27,4% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado.

