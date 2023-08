Voucher de R$ 1 mil começa a ser entregue a motoristas que utilizam GNV

A entrega do "Voucher GNV Gás", um vale-combustível de R$ 1 mil para os motoristas que fizerem novas conversões para o combustível menos poluente começou nesta sexta-feira (11)

O bônus é concedido pela MSGás por meio de um cartão com crédito, para motoristas que estão convertendo seus veículos para o GNV, em especial aos profissionais de aplicativos e taxistas. Com este valor, o veículo poderá rodar até 3 mil km com a utilização de gás natural veicular.

Segundo o titular da Semadesc, Jaime Verruck o Voucher GNV é mais um benefício do Governo para os motoristas de aplicativo e mais um passo rumo a meta do Estado de se tornar Carbono Neutro em 2030. “O Voucher integra este programa de incentivo ao uso do GNV no Estado que é transversal. Nossa meta além de estimular o uso do combustível menos poluente é incrementar a política de tornar o Estado com menos emissão de carbono até 2030", salientou.

O Governo do Estado estima que com a política de incentivos sejam convertidos mil veículos, somente em Campo Grande, elevando assim o consumo em 100% de GNV, passando de 270 mil/mês para 540 mil metros cúbicos.

A medida integra a Política de Incentivo ao uso do GNV, lançada em junho pelo Governo do Estado, que já garantiu a redução de 17% para 12% no ICMS para expansão da rede de GNV.

As ações fazem parte de um trabalho conjunto entre Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Segov (Secretaria de Estado de Governo), Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), MSGÁS e Detran-MS. Também teve o aval da Assembleia Legislativa, que aprovou o projeto.

Participaram da entrega o presidente da companhia, Rui Pires dos Santos e os diretores Bernadete Rangel e Fabrício Marti, o coordenador de Negócios da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação), Augusto Castro, e os representantes dos sindicatos de motoristas de aplicativos.

