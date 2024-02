Voucher Desenvolvedor: Resultado será publicado até sábado

Os resultados do processo seletivo das vagas para o programa Voucher Desenvolvedor que visa capacitar profissionais para atender a demanda do mercado, serão disponibilizados nos dias 2 (sexta-feira) e 3 de fevereiro (sábado).

Já a convocação dos candidatos aprovados será na segunda-feira (5), no endereço eletrônico www.fapec.org/concursos .

Foram abertas 540 vagas, sendo 300 para Campo Grande, 90 para Dourados, 90 para Três Lagoas, 30 para Corumbá e 30 para Ponta Porã. Serão escolhidos 400 estudantes da Rede Estadual de Ensino e 140 profissionais que desejam atuar no setor. Nesta primeira etapa foram mais de 2.400 inscritos.

Serão convocados para as fases 2 e 3, os candidatos aprovados na primeira fase de Prova Escrita (Objetiva) realizada no domingo (28), dentro das 540 vagas, podendo ainda serem convocados mais candidatos, visando a criação de um cadastro reserva, que será acionado mediante a necessidade do preenchimento de vagas disponíveis.

Na segunda fase, de análise documental, será solicitado ao candidato a apresentação de histórico escolar atualizado e de declaração da matrícula nas etapas de ensino médio na Rede Pública Estadual ou de conclusão do ensino médio para os participantes egressos desse nível de ensino. Além disso, serão solicitados documentos pessoais de identificação, comprovante de residência, certidão de nascimento, preenchimento de formulário de perfil socioeconômico e auto declaração de renda.

Na terceira fase, os candidatos aprovados nas fases anteriores participarão de uma apresentação detalhada sobre o que é ser um desenvolvedor de sistemas. A partir dessas atividades será possível observar a afinidade do candidato com a área de tecnologia para o estabelecimento de uma classificação final dos candidatos aprovados nesse processo seletivo.

O curso, que deve começar em março, vai dispor de 17 turmas, com duração de 16 meses, dispondo de uma carga horária de 1.200 horas. Os estudantes da Rede Estadual precisam estar no mínimo no 2º ano do Ensino Médio. Eles vão se formar como técnicos em desenvolvimento de sistemas e software.

Os dados constam no edital nº 001/2023 processo de seleção - programa voucher desenvolvedor (ms qualifica).

