Voucher Transportador: Confira a 3ª chamada de candidatos para alteração da CNH

Na segunda-feira (22), o governo do estado e o Sest Senat, divulgaram a terceira chamada dos candidatos classificados para seleção do programa “Voucher Transportador”. Eles terão que apresentar os documentos e atender as exigências no prazo previsto no edital.

Os selecionados receberão um email com todas as orientações e o encaminhamento para que se cadastrem no site do Sest Senat e enviem a documentação exigida:

1 - documento de identificação (CNH);

2 - Nada Consta do Detran ou certidão de prontuário;

3 - Certidão de antecedentes criminais;

4 - comprovante de residência;

5 - comprovante de vínculo com o setor de transporte, caso tenha inserido CNPJ no ato da inscrição.

O prazo de envio dos documentos é de até três dias úteis, a contar de 22 de janeiro. Para enviá-los, é preciso anexá-los no seguinte endereço sestsenat.org.br/cliente/alterar-dados. A partir daí, o Sest Senat validará a documentação e, então, terá início o processo de mudança de categoria, seguindo o cronograma definido por cada Unidade Operacional.

O Sest Senat divulgou a relação de novos candidatos selecionados na terceira chamada do programa Mais Motoristas. A iniciativa busca promover a empregabilidade no setor de transporte e aumentar o número de motoristas profissionais por meio do custeio da mudança de categoria da CNH e da oferta de curso de formação. Confira aqui os novos selecionados.

O programa oferece 1000 vagas para profissionais que desejam passar por qualificação na função de motorista de carga e ônibus e ainda ter a oportunidade incluir as letras “D” e “E” na habilitação com custo zero, sendo tudo pago pelo Governo. Se os candidatos selecionados não atenderem as demandas solicitadas, novas chamadas serão feitas para preencher as vagas.

A expectativa é que os selecionados façam primeiro a inclusão das letras “D” e “E”, com custo zero, depois farão a qualificação profissional no Sest Senat, para que assim estejam aptos a preencher as vagas de trabalho disponíveis no setor de transporte.

O objetivo desta iniciativa é atender o setor de transportes, que tem vagas disponíveis para motoristas, mas não consegue preencher as funções por falta de qualificação dos profissionais. Com este apoio o Governo movimenta a economia, gera empregos e aumenta a renda da população.

O programa lançado pelo Governo do Estado, é desenvolvido pela Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com o Sest Senat, com participação efetiva do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de MS).

