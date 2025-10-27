Menu
Walter Carneiro assume Casa Civil em MS

A nomeação foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira; novo titular terá missão de articular com deputados transição de partidos

27 outubro 2025 - 08h10Sarah Chaves    atualizado em 27/10/2025 às 08h17
Walter Carneiro Jr e Eduardo RochaWalter Carneiro Jr e Eduardo Rocha   (Reprodução/ Redes Sociais)

A nomeação de Walter Carneiro Júnior como novo titular da Casa Civil de Mato Grosso do Sul foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (27). Antes adjunto, ele assume o cargo no lugar de Eduardo Rocha (MDB), que deixa a função para se dedicar à pré-campanha eleitoral de 2026.

O novo secretário será responsável por articular o governo com prefeituras e a Assembleia Legislativa, além de ajudar na definição partidária dos deputados governistas. Grande parte deles deve mudar de sigla nas próximas eleições. Alguns nomes, como Mara Caseiro, Zé Teixeira e Jamilson Name, devem migrar para o PL. 

Walter Carneiro já atuava como secretário-adjunto da Casa Civil desde janeiro e é ex-presidente da Sanesul. Com perfil técnico e político, ele é considerado um nome de confiança dentro do governo e acumula experiência na administração pública.

