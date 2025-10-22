Menu
Walter Carneiro será o titular da Casa Civil; Artur Falcette é cotado para a Semadesc

O adjunto substitui Eduardo Rocha ainda em outubro

22 outubro 2025 - 08h50Sarah Chaves    atualizado em 22/10/2025 às 09h15
Adjuntos da Casa Civil e Semadesc, Walter Carneiro e Artur FalcetteAdjuntos da Casa Civil e Semadesc, Walter Carneiro e Artur Falcette   (Reprodução)

Walter Carneiro Júnior, atual secretário-adjunto da Casa Civil e ex-presidente da Sanesul, é o nome apontado para assumir oficialmente a titularidade da pasta no lugar de Eduardo Rocha (MDB), que deixará o cargo para se dedicar à pré-campanha eleitoral de 2026. Além dele, a especulação nos bastidores é de que Artur Henrique Leite Falcette, adjunto da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), deve substituir Jaime Verruck, pré-candidato no próximo pleito.

A nomeação, no entanto, ainda não foi oficializada pelo governo, mas a pressão da classe política é para que a mudança ocorra ainda este mês. A única indefinição até o momento é sobre quem ficará no lugar de Marcelo Miranda, titular da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

A mudança na Casa Civil será pauta de uma reunião com o governador marcada para esta quinta-feira (23), conforme antecipado pelo próprio Eduardo Rocha em entrevista ao JD1. 
Walter Carneiro já atua dentro da estrutura da Casa Civil desde janeiro e, de acordo com fontes do governo, tem perfil técnico e político alinhado com a função. A avaliação interna é de que ele reúne a experiência necessária e possui afinidade com a dinâmica da pasta.

Já Artur Falcette, cotado para substituir Jaime Verruck, tem passagem de mais de 15 anos na iniciativa privada. Ingressou no governo estadual em 2023, atuando inicialmente na Segov e, posteriormente, como adjunto na Semadesc, onde hoje acompanha de perto a gestão de Verruck.

Apesar de a legislação permitir que secretários deixem os cargos até abril de 2026, seis meses antes das eleições, a orientação dentro do governo estadual é que as mudanças ocorram ainda até o fim de outubro. A intenção é garantir que a nova equipe esteja consolidada para atuar até o término do atual mandato, sem alterações futuras que possam comprometer a gestão. A definição final sobre as mudanças deve ocorrer nos próximos dias.

