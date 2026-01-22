Way Brasil e AGEMS realizam primeira entrega de cadeiras de rodas do Tampamania

A Way Brasil e a AGEMS realizaram, nesta segunda-feira (19), a primeira entrega de cadeiras de rodas do Projeto Tampamania em Mato Grosso do Sul. Ao todo, cinco equipamentos foram destinados ao Rotary Club de Campo Grande, marcando o início oficial da iniciativa conjunta que alia inclusão social e reciclagem de resíduos plásticos.

A ação integra parceria entre as concessionárias Way-306 e Way-112, no Estado, além da Way-262, em Minas Gerais, e a Agência Estadual de Regulação. O projeto incentiva a arrecadação de tampinhas plásticas, cuja venda para recicladoras tem a renda revertida na compra de cadeiras de rodas destinadas a instituições assistenciais.

Durante a entrega, o presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis, destacou o alcance social da iniciativa e o engajamento coletivo que tornou possível o resultado. Segundo ele, a campanha promove educação ambiental e gera benefícios diretos a pessoas com deficiência. A mobilização, conforme ressaltou, é permanente e contribui também para a redução da poluição e do descarte irregular de resíduos.

A diretora de Transportes e Rodovias da Agência, Caroline Tomanquevez, avaliou que o projeto provocou mudança de comportamento entre servidores e colaboradores. De acordo com ela, a iniciativa reforçou hábitos ligados à reciclagem e ao cuidado com o meio ambiente, ampliando a conscientização dentro e fora da instituição.

Representando o Rotary Club de Campo Grande, Lucimar Lacerda afirmou que a entidade recebe a primeira entrega com satisfação, destacando o impacto direto na qualidade de vida das pessoas atendidas e agradecendo o envolvimento das equipes da AGEMS e da Way Brasil.

Para o gerente de Operações e Atendimento Pré-Hospitalar da Way Brasil, João Antônio Castro, o Tampamania reúne dois pilares essenciais. Segundo ele, solidariedade e sustentabilidade caminham juntas no projeto, que transforma um gesto simples em benefício coletivo e em preservação ambiental.

A AGEMS aderiu oficialmente ao Projeto Tampamania em novembro de 2025, tornando-se ponto de coleta de tampas plásticas de todos os tipos. Desde o início, a adesão de servidores e parceiros foi imediata, ampliando a rede de arrecadação e viabilizando a primeira entrega de cadeiras de rodas.

Criado em 2011, o Projeto Tampamania atua em todo o país com o objetivo de recolher tampinhas plásticas, comercializá-las com empresas recicladoras e converter os recursos em equipamentos de mobilidade, impactando positivamente milhares de pessoas ao longo dos anos.

