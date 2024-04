Wesley Safadão anuncia redução na quantidade de shows por ano

Wesley Safadão anunciou pelo Instagram que não fará mais 250 shows por ano, mas somente 50. O artista decidiu focar na saúde mental. "A pegada sempre foi muito forte, mas em 2024 eu quero diminuir a quantidade de shows e lançar muita coisa", disse o cantor nos stories.

O cantor lembra que começou a carreira em 2001, e que 2024 foi o primeiro ano desde então, que passou a Semana Santa em casa. Safadão ainda agradeceu a Deus pela oportunidade de descansar.

Mesmo após um período com crises de ansiedade, Safadão ressaltou que agora está bem, e que está buscando dá o seu melhor, principalmente nos poucos shows que fará a partir de agora.

