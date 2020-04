WhatsApp limita o encaminhamento de mensagens a uma por vez

Priscilla Porangaba, com informações da CNN Brasil

O aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou, nesta terça-feira (7), que só vai permitir que os usuários encaminhem uma mensagem por vez, desde janeiro de 2019, era possível enviar a até 5 destinatários a mesma mensagem.

A medida foi tomada, de acordo com o aplicativo, para evitar a divulgação de fake news durante a pandemia de coronavírus.

"Geralmente, as mensagens encaminhadas muitas vezes podem conter informações falsas e não são tão pessoais quanto as mensagens típicas enviadas pelos seus contatos no WhatsApp. Agora, atualizamos o limite de encaminhamento para que essas mensagens só possam ser encaminhadas para uma conversa por vez", diz o comunicado.

O WhatsApp informou também que passa a usar a sinalização de setas duplas para indicar que a mensagem recebida não foi criada por quem a enviou.

O aplicativo, que pertence ao Facebook, ainda destacou na nota que o envio de mensagens é algo positivo, no entanto, houve um aumento de encaminhamentos neste período.

"Sabemos que muitos usuários encaminham informações úteis, vídeos divertidos, pensamentos ou orações~, que têm um significado especial e pessoal para seus contatos. Nas últimas semanas, muitas pessoas em todo o mundo também têm usado o WhatsApp para organizar homenagens aos profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente no combate à pandemia, por exemplo. Entretanto, temos visto um aumento significante na quantidade de mensagens encaminhadas que, de acordo com nossos usuários, podem contribuir para a disseminação de boatos e informações falsas. Acreditamos que é importante desacelerar a disseminação de mensagens encaminhadas para que o WhatsApp continue sendo um espaço seguro para conversas pessoais", destaca o aplicativo.

O comunicado termina dizendo que o aplicativo deve continuar a funcionar "com estabilidade durante essa crise mundial sem precedentes".

