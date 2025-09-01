William Bonner anuncia despedida do Jornal Nacional após 29 anos à frente da bancada

Nesta segunda-feira (1º), enquanto o Jornal Nacional (JN) celebra seus 56 anos, a edição de aniversário foi marcada pelo anúncio da despedida de William Bonner, âncora com mais tempo à frente da bancada do telejornal.

Bonner ficará no comando do JN até 3 de novembro, quando César Tralli assumirá a bancada ao lado de Renata Vasconcellos.

Além disso, a atual editora-chefe adjunta do JN, Cristiana Sousa Cruz, que trabalha ao lado de Bonner há seis anos, assumirá a função de editora-chefe.

A partir do próximo ano, Bonner passará a apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg.

As mudanças nos telejornais da Globo incluem ainda:

Roberto Kovalick na apresentação do Jornal Hoje;

Tiago Scheuer à frente do Hora Um.

Em declaração, William Bonner explicou que a decisão de reduzir sua carga horária e abrir mão de funções executivas é motivada pelo desejo de dedicar mais tempo à família e a projetos pessoais.

“São 29 anos e quatro meses de JN. Exatos 26 anos como chefe da equipe de editores. Nesse período, tornei-me pai, vi minhas crianças crescerem, mudarem de endereço, até de país. Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo”, disse o jornalista.

Para César Tralli, a missão de suceder Bonner é um desafio e uma honra. Com 33 anos de carreira na Globo, Tralli afirmou: “Nunca jamais me passou pela cabeça suceder o William. Meu foco sempre foi o presente. Espero honrar a nova missão no JN”.

Renata Vasconcellos destacou a parceria com os novos colegas: “Depois de mais de uma década de parceria incansável com William Bonner, é com imenso prazer que recebo César Tralli nessa nova etapa. Que sorte a minha poder trabalhar com profissionais que representam o melhor do telejornalismo brasileiro”.

Sandra Annenberg também celebrou a parceria com Bonner no Globo Repórter: “Muito feliz com a chegada do William! Somos amigos de longa data e voltaremos a trabalhar juntos. Vai ser maravilhoso apresentar o programa ao lado de um profissional com a história e a importância do William Bonner”.

