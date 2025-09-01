Menu
Menu Busca segunda, 01 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

William Bonner anuncia despedida do Jornal Nacional após 29 anos à frente da bancada

César Tralli assume a bancada ao lado de Renata Vasconcellos a partir de 3 de novembro

01 setembro 2025 - 17h24Carla Andréa, com g1    atualizado em 01/09/2025 às 17h26

Nesta segunda-feira (1º), enquanto o Jornal Nacional (JN) celebra seus 56 anos, a edição de aniversário foi marcada pelo anúncio da despedida de William Bonner, âncora com mais tempo à frente da bancada do telejornal.

Bonner ficará no comando do JN até 3 de novembro, quando César Tralli assumirá a bancada ao lado de Renata Vasconcellos.

Além disso, a atual editora-chefe adjunta do JN, Cristiana Sousa Cruz, que trabalha ao lado de Bonner há seis anos, assumirá a função de editora-chefe.

A partir do próximo ano, Bonner passará a apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg.

As mudanças nos telejornais da Globo incluem ainda:

  • Roberto Kovalick na apresentação do Jornal Hoje;
  • Tiago Scheuer à frente do Hora Um.

Em declaração, William Bonner explicou que a decisão de reduzir sua carga horária e abrir mão de funções executivas é motivada pelo desejo de dedicar mais tempo à família e a projetos pessoais.

“São 29 anos e quatro meses de JN. Exatos 26 anos como chefe da equipe de editores. Nesse período, tornei-me pai, vi minhas crianças crescerem, mudarem de endereço, até de país. Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo”, disse o jornalista.

Para César Tralli, a missão de suceder Bonner é um desafio e uma honra. Com 33 anos de carreira na Globo, Tralli afirmou: “Nunca jamais me passou pela cabeça suceder o William. Meu foco sempre foi o presente. Espero honrar a nova missão no JN”.

Renata Vasconcellos destacou a parceria com os novos colegas: “Depois de mais de uma década de parceria incansável com William Bonner, é com imenso prazer que recebo César Tralli nessa nova etapa. Que sorte a minha poder trabalhar com profissionais que representam o melhor do telejornalismo brasileiro”.

Sandra Annenberg também celebrou a parceria com Bonner no Globo Repórter: “Muito feliz com a chegada do William! Somos amigos de longa data e voltaremos a trabalhar juntos. Vai ser maravilhoso apresentar o programa ao lado de um profissional com a história e a importância do William Bonner”.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Família busca por gata desaparecida no Carandá Bosque
Geral
Família busca por gata desaparecida no Carandá Bosque
Detran-MS lança novo aplicativo com serviços rápidos e acesso facilitado
Geral
Detran-MS lança novo aplicativo com serviços rápidos e acesso facilitado
Plenário do CNJ -
Justiça
CNJ recomenda tribunais a intensificarem combate contra fraudes em benefícios do INSS
Bolsonaro
Política
Mais de 3 mil pessoas se inscrevem para acompanhar julgamento de Bolsonaro no STF
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região -
Justiça
TRT-MS abre inscrições para a 15ª Semana Nacional da Execução Trabalhista
Foto: Unsplash
Geral
Confira as interdições para o Desfile da Independência e rotas alternativas
Viatura da DEAM -
Polícia
Inquérito contra a DEAM pode levar DHPP a assumir casos de feminicídio, aponta MP
Portaria -
Interior
Ministério Público apura estrutura e funcionamento da Controladoria de Costa Rica
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -
Polícia
Veja os apontamentos do promotor para abrir investigação contra a DEAM
Casa da Mulher Brasileira, a Deam
Polícia
Atendimentos deficientes geram "insatisfação" e MP abre investigação contra a DEAM

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Policia efetuou a prisão do suspeito
Polícia
Suspeito de matar filho de policial no Nova Lima é preso pelo Garras