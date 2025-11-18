Menu
Ataque DDoS derruba sites e causa instabilidade em serviços nesta terça-feira

Cloudflare lidera as reclamações de instabilidade no Downdetector; sites como ChatGPT e outros também registraram problemas

18 novembro 2025 - 08h38Sarah Chaves    atualizado em 18/11/2025 às 08h48
Sites apresentam problemas - Sites apresentam problemas -   (Foto: Downdetector / Reprodução)

Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (18), usuários relataram lentidão e indisponibilidade em diversos sites e serviços online. Segundo o site Tecmundo, a Microsoft sofreu uma tentativa de ataque em massa do tipo DDoS, que significa “ataque de negação de serviço distribuído”.

O ataque foi extremamente forte: 15,72 terabits por segundo de dados foram enviados contra o sistema, vindos de 500 mil endereços de IP diferentes, configurando um dos maiores ataques desse tipo já registrados. 

Na prática, isso significa que serviços ou sistemas hospedados nesses IPs podem ter ficado sobrecarregados, resultando em lentidão, instabilidade ou até indisponibilidade total. A prova disso foi registrada com diversos sites fora do ar e apresentando instabilidade.

A situação também afetou a Cloudflare, serviço de distribuição de conteúdo em nuvem. A página de status da plataforma publicou, às 8h48 (horário de Brasília), a mensagem: “Rede Global da Cloudflare passando por problemas”.

No site Downdetector, relatórios de usuários indicam problemas com a Cloudflare, e internautas comentam o erro. Diversos sites que dependem do serviço não carregaram para os usuários. A instabilidade impactou plataformas como ChatGPT, X (antigo Twitter) e Canva, além de sites jornalísticos.

Segundo informações, a instabilidade da Cloudflare provavelmente foi consequência indireta do DDoS em massa. A plataforma confirmou o problema em sua página de status e informou que está investigando o ocorrido, que pode impactar os acessos de diversos internautas.

