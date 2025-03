XVII Encontro Nacional de Aleitamento Materno acontecerÃ¡ quinta e sexta no Bioparque

O Bioparque Pantanal, localizado em Campo Grande, irá receber o XVII Encontro Nacional de Aleitamento Materno (ENAM) e do VII Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável (ENACS), nos dias 20 e 21 de março de 2025.

O evento reunirá profissionais da saúde, pesquisadores, gestores públicos e sociedade civil para debater e fortalecer políticas públicas voltadas à saúde materno-infantil.

A iniciativa, promovida pela Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN-Brasil), conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, consolidando-se como um marco na promoção da amamentação e da alimentação complementar saudável no Brasil.

O ENAM e o ENACS têm como objetivo capacitar profissionais de saúde, atualizar práticas e fortalecer a Rede de Atenção Materno-Infantil no Brasil. Além disso, o evento pretende ampliar o debate técnico-científico sobre o tema, promovendo a democratização do conhecimento e incentivando ações efetivas para reduzir a mortalidade materna e infantil.

Também participarão representantes do Ministério da Saúde, outras instituições de saúde, do Centro Oeste e em nível Estadual e Municipal, conselhos e entidades que atuam na defesa do aleitamento materno e da alimentação infantil saudável.

Programação

Dia 20 de março

- 7h30 – Credenciamento e coffee break

- 8h00 – Apresentação cultural

- 8h30 – Mesa de abertura com autoridades

- Painéis e debates sobre os desafios e avanços da amamentação e alimentação infantil no Brasil

- Reuniões das comissões para elaboração do plano de ação e do cronograma do evento principal

Dia 20 (vespertino) e 21 (período integral) Unigran

- Atividades internas e reuniões técnicas para estruturação das comissões temáticas que atuarão no ENAM e no ENACS.

A expectativa é envolver não apenas profissionais da saúde, mas também educadores, assistentes sociais, conselhos de saúde, instituições hospitalares e a sociedade em geral.

