Yanomamis denunciam o assassinato de três indígenas por garimpeiros ilegais

Durante visita à Roraima, a ministra Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas, recebeu a denúncia de pelo menos três assassinatos de indígenas Yanomami por garimpeiros que atuam ilegalmente na área.

Segundo o relato, os corpos estão retidos no garimpo Xiriana, dois na região de Parima, outro na região de Hamozi. Em nota, a pasta e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) informaram que trabalham na retirada dos corpos da região.

“O Ministério dos Povos Indígenas e a Funai já solicitaram ações imediatas do Ministério da Justiça para uma ação de retirada dos corpos, para que a família possa ao menos realizar o ritual cultural de morte”, diz o ministério.

Além disso, a pasta confirmou uma morte de uma criança por desnutrição neste domingo (5).

