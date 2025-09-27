Zé Felipe é visto em camarim de Ana Castela e aumenta rumores de affair

O cantor Zé Felipe foi flagrado acompanhando o show de Ana Castela na cidade de Jaguariúna (SP), nesta sexta-feira (26), aumentando os rumores de um possível romance entre os dois artistas.

Em vídeo compartilhado pelo amigo da cantora, Gabriel Vetuche, Zé aparece no camarim de Ana Castela usando um moletom com o nome da artista e da cidade do show. “Olha quem veio para Jaguariúna, gente! Ê, Zezinho”, comentou Vetuche ao publicar as imagens.

Além disso, fãs relataram que o sertanejo também acompanhou a apresentação próximo ao palco.

Rumores de affair

O suposto envolvimento entre Ana Castela e Zé Felipe não é recente. No fim de julho, os dois foram vistos juntos durante uma viagem aos Estados Unidos, mas negaram qualquer envolvimento amoroso.

Em agosto, os rumores se intensificaram quando Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, começou a seguir Ana Castela nas redes sociais, gesto que foi retribuído pela cantora.

Na ocasião, a mãe do artista disse não conhecer Ana pessoalmente. Até o momento, nenhum dos dois confirmou oficialmente o relacionamento.

