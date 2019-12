Zé Neto e Cristiano dizem ter recebido ameça de morte após apoio a Bolsonaro

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano revelou em entrevista divulgada nesta sexta-feira (20) que receberam diversas ameaças após o presidente Jair Bolsonaro compartilhar um vídeo deles o apoiando.

No troféu domingão – melhores do ano, em 2018, a dupla venceu a categoria que estava concorrendo e em vídeo, dedicou a vitória ao recém-eleito presidente. “O Bolsonaro é amigo nosso particular e, naquele dia, em que a gente ganhou, mandamos vídeos como aquele para um monte de gente. Estávamos muito eufóricos. Quem mandava mensagem dando parabéns, a gente respondia. E ele [Bolsonaro] mandou uma mensagem parabenizando, e a gente também mandou o vídeo. Só que ele era o Bolsonaro e ele postou”, afirmou Zé Neto.

Cristiano disse que episódio o deixou bem abalado. “A gente recebeu muita ameaça, ameaça de morte. Eu cantei algumas vezes com medo depois do acontecido. Eu acho que, do mesmo jeito que as pessoas do outro lado têm o direito de votar, eu também tenho o direito de votar em quem eu quero. Além disso, eu acho que o momento é de a gente se unir e batalhar, pelo bem do Brasil”, revelou.

Zé também criticou as reações que as pessoas tomam nas redes sociais. "A internet, hoje, está um saco. Você não pode falar mais nada, não pode fazer nada. Eu costumo dizer que, hoje em dia, tem muitos juízes e poucos advogados, poucas pessoas com amor no coração para compreender. Ninguém vai a seu favor."

Passado a confusão, Cristiano recebeu um conselho de um cantor sertanejo. "Eu ouvi do Edson, da dupla com Hudson, que artista não pode ter partido, religião nem torcer para time de futebol. Poxa, isso é muito chato", afirmou.

Zé Neto complementou dizendo que situação os deixaram bem assustados. “Não acho que foi cagada. Foi inexperiência, mas foi algo que deixou a gente bem mal. Ver o ódio das pessoas, sabe? A internet, hoje, está um saco. Você não pode falar mais nada, não pode fazer nada. Tudo o que você faz é motivo... Eu costumo dizer que, hoje em dia, tem muito juiz e poucos advogados, poucas pessoas com amor no coração para compreender. Ninguém vai a seu favor. Estão só esperando uma "rata", um vacilo”, concluiu o cantor.

