Zé Neto recebe alta médica

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, recebeu alta médica do Hospital de Base de São José do Rio Preto nesta segunda-feira (11), após passar seis dias internado por conta de um grave acidente que sofreu na última terça-feira (4).

A informação foi dada em um novo boletim médico, divulgado hoje, onde a equipe prescreve repouso ao paciente e a continuidade dos exercícios de fisioterapia respiratória.

“O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) teve alta hospitalar, na tarde desta segunda-feira (11 de dezembro), após seis dias internado na instituição”, disse a nota.

Durante o tempo de recuperação em sua casa, a equipe médica ainda acompanhará Zé Neto.

“Neste período, a equipe médica manterá contato contínuo com Zé Neto e seus familiares, procedimento padrão em casos de pacientes envolvidos em acidentes graves.”

