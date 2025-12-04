Zé Teixeira cobra ações urgentes em rodovias de MS

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, reforçou nesta quinta-feira (4), intervenções urgentes na MS-280, entre Caarapó e Laguna Carapã, e na MS-145, no trecho urbano de Deodápolis.

A primeira indicação encaminhada pelo parlamentar ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, pede a manutenção imediata da MS-280, com serviços de cascalhamento e patrolamento. A solicitação atende ao requerimento da vereadora Mari Pezzarico, de Laguna Carapã, que alertou para os riscos de acidentes e os prejuízos ao escoamento da produção agrícola em razão das condições precárias da estrada.

Buracos, erosões e trechos desnivelados têm comprometido o transporte escolar, a circulação de ambulâncias e o deslocamento diário das famílias da região. Nos períodos de chuva, a situação se agrava, formando atoleiros que impedem a passagem de veículos.

Segundo Zé Teixeira, medidas paliativas, mas emergenciais, são fundamentais para restabelecer a trafegabilidade segura até que o asfaltamento definitivo seja realizado. “É uma questão de segurança e de garantia de acesso da população rural a serviços essenciais, além de assegurar o transporte escolar e o escoamento da safra agropecuária”, destacou o parlamentar.

Na segunda indicação, o deputado solicitou ao secretário Rodrigo Perez Ramos, ao secretário de Justiça e Segurança, Antônio Carlos Videira, e ao diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Espíndola Trindade Junior, a instalação de duas lombadas eletrônicas na Avenida Genaro da Costa Matos, prolongamento da MS-145 em Deodápolis.

A medida atende reivindicação da comunidade e da Agência Municipal de Trânsito, que apontam o trecho como crítico devido ao excesso de velocidade praticado por motoristas. De acordo com o diretor-presidente da Agência Municipal de Trânsito, Paulo de Figueiredo, a elevada movimentação de veículos e as constantes infrações aumentam significativamente o risco de acidentes.

A instalação dos redutores de velocidade é considerada preventiva e necessária para proteger vidas e oferecer maior tranquilidade aos moradores e condutores que utilizam a via diariamente.



