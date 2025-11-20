Menu
Geral

Zé Teixeira pede reconhecimento de calamidade em Ivinhema

A solicitação ocorre após chuvas intensas destruírem estradas, pontes e áreas rurais do município

20 novembro 2025 - 15h14Sarah Chaves
Deputado estadual, Zé Teixeira Deputado estadual, Zé Teixeira   (Divulgação )

Em razão do decreto municipal publicado pela Prefeitura de Ivinhema, o deputado estadual Zé Teixeira solicitou à Assembleia Legislativa o reconhecimento, em âmbito estadual, da situação de calamidade pública no município. O pedido foi formalizado nesta quarta-feira (19) e entregue ao presidente da Casa, deputado Gerson Claro, junto à cópia da medida local publicada no dia 18 de novembro.

Ivinhema enfrentou fortes chuvas entre os dias 5 e 17 de novembro, com precipitações que chegaram a 120 milímetros. O volume de água provocou enxurradas, alagamentos e ventos intensos que deixaram um rastro de danos na zona urbana e na área rural.

O decreto municipal aponta que as chuvas destruíram estradas rurais, cabeceiras de pontes e tubulações, comprometeram obras em andamento e ampliaram processos erosivos já existentes. Entre as áreas mais atingidas estão as Glebas Ouro Verde e Azul, onde crateras abertas pelas enxurradas interromperam o acesso de moradores e dificultaram a circulação de veículos e pessoas.

A situação resultou em prejuízos públicos e privados, com impactos materiais, ambientais e sociais. Relatórios da Defesa Civil indicam danos humanos e econômicos expressivos, reforçando a necessidade da decretação de calamidade. Segundo o levantamento, Ivinhema foi o município mais afetado entre os 79 de Mato Grosso do Sul no período chuvoso.

