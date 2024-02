Zeca do PT e Junior Mochi irão representar a Assembleia no Comitê da Rota Bioceânica

A designação de membros do Poder Legislativo para comporem o Comitê Estadual da Rota Bioceânica (CEG-ROTA) foi assinada pelo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro (PP).

A instituição do comitê, reserva para a Assembleia Legislativa uma vaga para membro titular, com seu respectivo suplente. Conforme a publicação do Diário Oficial da Casa de Leis, os parlamentares Zeca do PT foi designado como membro titular, e Junior Mochi (MDB), como membro suplente.

O Comitê Estadual da Rota Bioceânica (CEG-ROTA), vai atuar para identificar as principais infraestruturas de integração e de desenvolvimento sul-americano, com foco nos corredores bioceânicos.

Entre os objetivos do comitê estão mapear os estudos e as pesquisas relacionados à integração e ao desenvolvimento sul-americano, identificar possíveis lacunas, promovendo ainda o alinhamento das iniciativas, além de desenvolver mecanismo de inclusão social e ambiental e estabelecer mecanismos para os desafios da segurança transfronteiriça.

A Rota Bioceânica encurtará a distância para as exportações e importações brasileiras entre mercados potenciais na Ásia, Oceania e Costa Oeste dos Estados Unidos. Também integrará a América do Sul e transformará Mato Grosso do Sul em um hub logístico, um centro de distribuição de mercadorias.

Mato Grosso do Sul é o coração da rota, que vai seguir pela cidade de Porto Murtinho; cruzará o território paraguaio por Carmelo Peralta, Mariscal Estigarribia e Pozo Hondo. Depois irá atravessar por território argentino as cidades de Misión La Paz, Tartagal, Jujuy e Salta; ingressando no Chile pelo Passo de Jama, até alcançar os portos de Antofagasta, Mejillones e Iquique.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também