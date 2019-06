Zezé di Camargo quer ajudar a fortalecer "Cota Zero", em Mato Grosso do Sul

O cantor sertanejo Zezé di Camargo, da dupla com Luciano se dispôs a ajudar em campanha de apoio à “Cota Zero", nos rios de Mato Grosso do Sul, a informação é do governador Reinaldo Azambuja.

Reinaldo disse durante a entrega de equipamentos à Polícia Militar Ambiental (PMA), na manhã desta quarta-feira (19), que recebeu mensagem de Zezé. “Ele disse que é apaixonado pelo Pantanal e quer muito ajudar. Ele acredita que é preciso incentivar a pesca esportiva”, disse o governador que, junto com sua equipe, já está agendando uma reunião com o cantor para tratar sobre a preservação dos rios.

Sem detalhar nomes, o governador disse ainda que diversos artistas o procuram e manifestam interesse em participar da campanha. “As pessoas ligam espontaneamente, se colocando a disposição de Mato Grosso do Sul, para fazer a defesa dessa questão da preservação. Reposição do estoque pesqueiro dá um atrativo a mais, não tenha dúvidas”, destacou.

Ainda não há detalhes de como será essa campanha de apoio.

Cota Zero

Com a implantação da “cota zero” para pesca amadora em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado pretende avançar em políticas públicas de conservação de ecossistemas e dos biomas Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado. Conforme Reinaldo Azambuja, dois pontos principais motivaram a “cota zero”: “a diminuição do estoque pesqueiro e o modelo de produção sustentável que queremos para nosso estado”.

Na prática, a nova legislação vai proibir o transporte de pescado de um município para o outro, mas permitirá a pesca e o consumo do peixe no local.

Deixe seu Comentário

Leia Também