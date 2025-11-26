Ballet da Funlec encerra temporada de espetáculos no Teatro Glauce Rocha com mais de 450 alunas

A Fundação Lowtons de Educação e Cultura (FUNLEC) encerrou, na noite de ontem, a temporada de espetáculos de ballet realizados no Teatro Glauce Rocha. Ao longo das últimas semanas, a instituição promoveu cinco apresentações, reunindo mais de 450 alunas no palco e atraindo um grande público que se encantou com produções baseadas em grandes obras da literatura e do cinema.

As apresentações foram realizadas pelas unidades Prof. Lourival M. Fagundes, Raul Sans de Matos e Oswaldo Tognini, cada uma responsável por uma temática própria. O colégio Lourival M. Fagundes trouxe "Alice no País das Maravilhas"; a unidade Raul Sans de Matos apresentou uma releitura de "Branca de Neve"; e o colégio Oswaldo Tognini levou ao palco dois espetáculos: o jazz inspirado no filme "Divertida Mente" e o ballet clássico "Cinderela", que surpreendeu o público com uma carruagem motorizada percorrendo a plateia — um dos momentos mais aplaudidos da temporada.

Tradição e reconhecimento

Além de emocionarem o público, as companhias de ballet da FUNLEC vêm acumulando resultados expressivos nos últimos anos. As unidades da fundação têm conquistado prêmios em competições renomadas, como o Festival Estadual Onça Pintada e o United Festival, figurando entre as principais colocadas. A participação frequente no Festival de Dança de Joinville, considerado o maior do mundo em seu gênero, reforça a excelência técnica e artística desenvolvida pela instituição.

Nasce a Cia FUNLEC de Ballet

Em 2025, a Funlec deu um importante passo ao criar a CIA FUNLEC, reunindo alunas selecionadas das três unidades da capital para representar a instituição em competições estaduais e nacionais. A companhia fortalece o trabalho realizado ao longo do ano, ampliando a presença da FUNLEC no cenário competitivo e abrindo portas para novas oportunidades às bailarinas.

Educação, cultura e esporte caminhando juntos

O investimento da FUNLEC na dança está alinhado ao compromisso da instituição com a formação integral dos alunos. A fundação oferece 7 modalidades como: judô, natação, futsal, ballet, jazz, vôlei, basquete e handebol, compreendendo que o esporte e a arte desenvolvem disciplina, criatividade, autoestima, socialização e valores essenciais para o crescimento dos estudantes.

O encerramento da temporada no Teatro Glauce Rocha celebrou meses de ensaios, dedicação e aperfeiçoamento técnico das bailarinas, professoras e equipes envolvidas na construção dos cinco espetáculos.

Matrículas abertas

As famílias interessadas em ingressar seus filhos nas atividades da FUNLEC podem realizar a matrícula para o ano letivo de 2025. Além do ballet, a instituição oferece diversas modalidades esportivas que contribuem para o desenvolvimento completo de crianças e jovens. As inscrições estão disponíveis diretamente nas unidades da fundação.

