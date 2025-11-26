Menu
Menu Busca quarta, 26 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Informe

Ballet da Funlec encerra temporada de espetáculos no Teatro Glauce Rocha com mais de 450 alunas

Apresentações emocionaram o público com espetáculos inspirados em clássicos da literatura e do cinema

26 novembro 2025 - 16h29    atualizado em 26/11/2025 às 16h36

A Fundação Lowtons de Educação e Cultura (FUNLEC) encerrou, na noite de ontem, a temporada de espetáculos de ballet realizados no Teatro Glauce Rocha. Ao longo das últimas semanas, a instituição promoveu cinco apresentações, reunindo mais de 450 alunas no palco e atraindo um grande público que se encantou com produções baseadas em grandes obras da literatura e do cinema.

As apresentações foram realizadas pelas unidades Prof. Lourival M. Fagundes, Raul Sans de Matos e Oswaldo Tognini, cada uma responsável por uma temática própria. O colégio Lourival M. Fagundes trouxe "Alice no País das Maravilhas"; a unidade Raul Sans de Matos apresentou uma releitura de "Branca de Neve"; e o colégio Oswaldo Tognini levou ao palco dois espetáculos: o jazz inspirado no filme "Divertida Mente" e o ballet clássico "Cinderela", que surpreendeu o público com uma carruagem motorizada percorrendo a plateia — um dos momentos mais aplaudidos da temporada.

Tradição e reconhecimento

Além de emocionarem o público, as companhias de ballet da FUNLEC vêm acumulando resultados expressivos nos últimos anos. As unidades da fundação têm conquistado prêmios em competições renomadas, como o Festival Estadual Onça Pintada e o United Festival, figurando entre as principais colocadas. A participação frequente no Festival de Dança de Joinville, considerado o maior do mundo em seu gênero, reforça a excelência técnica e artística desenvolvida pela instituição.

Nasce a Cia FUNLEC de Ballet

Em 2025, a Funlec deu um importante passo ao criar a CIA FUNLEC, reunindo alunas selecionadas das três unidades da capital para representar a instituição em competições estaduais e nacionais. A companhia fortalece o trabalho realizado ao longo do ano, ampliando a presença da FUNLEC no cenário competitivo e abrindo portas para novas oportunidades às bailarinas.

Educação, cultura e esporte caminhando juntos

O investimento da FUNLEC na dança está alinhado ao compromisso da instituição com a formação integral dos alunos. A fundação oferece 7 modalidades como:  judô, natação, futsal, ballet, jazz, vôlei, basquete e handebol, compreendendo que o esporte e a arte desenvolvem disciplina, criatividade, autoestima, socialização e valores essenciais para o crescimento dos estudantes.

O encerramento da temporada no Teatro Glauce Rocha celebrou meses de ensaios, dedicação e aperfeiçoamento técnico das bailarinas, professoras e equipes envolvidas na construção dos cinco espetáculos.

Matrículas abertas

As famílias interessadas em ingressar seus filhos nas atividades da FUNLEC podem realizar a matrícula para o ano letivo de 2025. Além do ballet, a instituição oferece diversas modalidades esportivas que contribuem para o desenvolvimento completo de crianças e jovens. As inscrições estão disponíveis diretamente nas unidades da fundação.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Energisa completa 11 anos em Mato Grosso do Sul com investimentos e olhar para o futuro
Informe
Energisa completa 11 anos em Mato Grosso do Sul com investimentos e olhar para o futuro
"Gigante", Zé Teixeira parabeniza MS pelos 48 anos de criação
Informe
"Gigante", Zé Teixeira parabeniza MS pelos 48 anos de criação

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho