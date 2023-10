Crianças e adolescentes autistas ganham centro especializado da Cassems

A Caixa dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) inaugurou nesta segunda feira (23) o Espaço Somos Cassems – TEA, um centro médico dedicado ao acolhimento e tratamento de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. A nova unidade da Caixa dos Servidores é resultado de uma demanda vinda dos beneficiários.

O presidente da Cassems Ricardo Ayache, ressalta que o Espaço Somos Cassems – TEA é resultado de uma construção entre o grupo de pais e mães e a Caixa dos Servidores para juntos desenvolverem um modelo de atendimento humanizado e que atendam às necessidades dessas crianças.

“A Cassems está sempre muito atenta às demandas dos nossos servidores. A inauguração do Espaço Somos é um exemplo disso, porque foi criado a partir da necessidade desses pais, mães e responsáveis com o objetivo de oferecer acompanhamento e tratamento multidisciplinar humanizado para crianças e adolescentes autistas beneficiários da Cassems”, afirma Ayache.

Cada detalhe do Espaço Somos Cassems – TEA, desde a estrutura até a assistência à saúde oferecida, foi planejado para que não haja comprometimento da neurodiversidade e ofereça segurança e bem-estar para os beneficiários que receberão atendimento especializado.

Entre as participantes das reuniões está a beneficiária da Cassems Ana Sauter, mãe da Aline Sofia, de 15 anos, que tem o transtorno do espectro autista. Ela conta que desde 2015 a filha é atendida pela Cassems e em 2018 integrou um grupo para reivindicar um único local de atendimento. “Fomos recebidos, ouvidos e todas as nossas angústias foram acolhidas para que esse sonho hoje se tornasse realidade. E para mim é uma emoção muito grande ver o espaço concretizado. Tenho a sensação de vitória e concretização dessa mobilização”, pontua Sauter.

A diretora de assistência a saúde da Caixa dos Servidores Maria Auxiliadora Budib ressalta que a participação das mães foi fundamental para que o espaço – da arquitetura até o agendamento – atendesse as necessidades das crianças e adolescentes com autismo.

“Nós já tínhamos espaços como a Clínica da Família e unidades na rede credenciada que atendíamos crianças e adolescentes autistas. E esses responsáveis que faziam o trajeto até os locais e começaram a falar de humanização do espaço. Por exemplo, os espaços que têm escada são difíceis para crianças que tem o transtorno do espectro autista, espaços que tem elevador, então fomos buscando o que tem mais próximo do seu ambiente familiar. Então fomos conversando para chegarmos até o modelo de atendimento humanizado que desenvolvemos para o Espaço Somos Cassems TEA”, reforça Budib.

Com recepção, sala de espera, triagem, mais de 15 consultórios e Cozinha de Ensino, o Espaço Somos Cassems - TEA conta com uma equipe multidisciplinar formada por Neuropediatra, Psiquiatra, Terapeutas Ocupacionais com Integração Sensorial, Psicólogas, Fonoaudiólogos e Nutricionista - Especialista em Seletividade alimentar.

O evento contou com a presença de pais e mães de crianças e adolescentes autistas, conselheiros e diretores da Cassems. Além da secretaria de estado de administração, Ana Carolina Nardes representando o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. E o subsecretário de direitos humanos Ben Hur Ferreira. A subcomandante-geral da Polícia Militar do estado, Neidy Nunes Barbosa Centurião.

Também estiveram presentes os deputados estaduais Pedro Kemp, Mara Caseiro e Junior Mochi e do deputado federal Beto Pereira. O presidente do PSB, Paulo Duarte. Além da vice-presidente da Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande/MS (AMA) Flávia Caloni Gomes, e a vice-presidente da Associação de Pais e Responsáveis Organizados pelos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (ProdTea), Ericléier da Silva.

Espaço Somos Cassems - TEA será um lugar de transformação, crescimento e aceitação para as pessoas com transtorno do espectro autista. A nova unidade não irá substituir a atual rede credenciada, mas vem para somar.

Localizado na Rua Junquilhos, 469, em Campo Grande, o Espaço Somos Cassems – TEA vai funcionar de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h. O agendamento pode ser feito através do contato pelo telefone 67 3309-5459, das 7h às 17h.

