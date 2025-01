Escola Sesi forma alunos com foco no futuro e na educação empreendedora 

Formação empreendedora, aulas de robótica, inglês estendido e valorização do esporte. Estes são alguns dos pilares fortalecidos pela Escola Sesi e que a tornam uma referência no ensino de crianças e adolescentes em Mato Grosso do Sul. Com inscrições abertas para os níveis fundamental e médio, a unidade dispõe de um ensino de excelência, que fortalece o aluno a encarar desafios em qualquer parte do mundo.

Presente em sete municípios do estado, a Escola Sesi foi construída para atender todas as necessidades dos estudantes, com um ótimo custo-benefício, que promove o desenvolvimento acadêmico, a partir de aulas inovadoras e professores dedicados.

A tecnologia, por meio do ensino de robótica, prepara o estudante para a vivência na era digital, a resolver problemas e pensar na frente, liderando e buscando soluções. O mesmo se aplica à educação empreendedora, incentivada no cotidiano em sala de aula, evidenciando a necessidade de fortalecer o conhecimento e a criatividade dos alunos.

Todos esses diferenciais compõem uma grade curricular completa, que segue a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), do Ministério da Educação, proporcionando uma educação transformadora e de qualidade, priorizando uma metodologia ativa.

Alunos preparados para o futuro

A Escola Sesi prepara o estudante para o futuro, com uma educação global, que o capacita para atuar em qualquer lugar e área, com conhecimento e bagagem suficientes para ser protagonista da sua própria história.

Essa dinâmica fica evidente no inglês. No Sesi, aprender outra língua faz parte do dia a dia da criança, mas, em vez de uma educação bilíngue, a escola foca no inglês estendido, mostrando que é importante dedicar um tempo precioso ao aprendizado do idioma, mas sem prejudicar o conhecimento de outras disciplinas tradicionais.

Matrículas abertas

Atualmente as matrículas estão abertas do ensino fundamental ao médio nas unidades de Campo Grande, Aparecida do Taboado, Corumbá, Naviraí, Maracaju. Em Dourados e Três Lagoas, as crianças podem estudar no Sesi do ensino infantil ao ensino médio.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 723 7374 e WhatsApp (67) 99228-0075.

A Escola Sesi – Unidade Campo Grande fica na Rua Engenheiro Roberto Mange, 190, bairro Amambaí.

Matrículas abertas em aescoladofuturo.com.br.

