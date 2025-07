FUNLEC regulariza terreno após 30 anos e integra ato histórico de áreas da União em Três Lagoas

Na manhã da última sexta-feira (4), Três Lagoas viveu um momento histórico com a assinatura do termo de regularização de cerca de 45 mil metros quadrados de áreas da União, que passam a pertencer oficialmente a instituições públicas fundamentais para o município. A cerimônia foi realizada na quadra do Colégio FUNLEC, reforçando o papel central da instituição na história e no desenvolvimento da cidade.

Entre as áreas contempladas estão os terrenos onde funcionam a Câmara Municipal, Polícia Militar, Receita Federal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro de Especialidades Médicas (CEM) e, de forma especial, a própria FUNLEC (Fundação Lowtons de Educação e Cultura), que através da nova gestão regularizou um terreno que estava em negociação há mais de 30 anos. Essa conquista simboliza não apenas segurança jurídica, mas também o fortalecimento do compromisso da instituição com a educação de qualidade e o desenvolvimento local.

O evento reuniu autoridades municipais, estaduais e federais, incluindo o prefeito Dr. Cassiano Maia, o superintendente do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul, Tiago Resende Botelho, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Tonhão, além dos vereadores Daniel da Farmácia, Fernando Jurado, Marco Silva, Maria Diogo, Mário Grespan, Mi do Santa Luzia, Robson do Alinhamento e Sirlene dos Santos. Também marcaram presença os ex-prefeitos Darcy Costa e Antônio João, que iniciaram o processo de ocupação dessas áreas na década de 1990. Representando a FUNLEC, participaram o presidente Alessandro Lewandowski, o diretor administrativo Daniel Hoffmeister, o gerente administrativo Melque Borges e o gerente financeiro Romeu Lopes.

Durante os discursos, o superintendente Tiago Botelho ressaltou a superação de entraves históricos, como a redução de cerca de R$ 38 milhões na dívida do município com a União, além de apresentar a proposta de destinar as áreas vagas a projetos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Ele também anunciou um Acordo de Cooperação Técnica que permitirá avançar na regularização fundiária de outras regiões da cidade, beneficiando centenas de famílias.

A vereadora Maria Diogo, reconhecida pelo trabalho na área de regularização, destacou: "Nosso mandato vai trabalhar pelo bem comum da população." Já o prefeito Dr. Cassiano Maia comemorou o resultado histórico, destacando que essa medida representa segurança jurídica e desenvolvimento urbano integrado. "Essa regularização reflete o direito de propriedade e a segurança jurídica. Cumprimos o dever de entregar esse direito a todos esses órgãos públicos e à escola, que, por meio da sensatez política e de sua trajetória consolidada, também recebeu esse reconhecimento."

O presidente da FUNLEC, Alessandro Lewandowski, reforçou a importância desse passo histórico. "É mais do que uma conquista patrimonial: é um reconhecimento da importância da FUNLEC como instituição de ensino que transforma vidas e contribui ativamente para o futuro de Três Lagoas."

Fundada em 1982, a FUNLEC mantém unidades em diversas cidades do Mato Grosso do Sul, incluindo o Colégio Hermesindo Alonso Gonzalez, em Três Lagoas, e segue investindo na expansão e fortalecimento da educação. Essa regularização encerra um impasse de décadas e reafirma, na prática, o compromisso da nova gestão em garantir segurança, modernização e crescimento sustentável para a comunidade escolar e toda a cidade.

