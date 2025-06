FUNLEC unifica escolas e leva mais de 60 alunas ao maior festival de dança do MS

As três unidades da Fundação Lowtons de Educação e Cultura (FUNLEC) em Campo Grande — os colégios Oswaldo Tognini, Raul Sans de Matos e Professor Lourival M. Fagundes — foram selecionadas para participar do maior festival de dança do estado de Mato Grosso do Sul. A conquista marca um momento histórico para a instituição, que, neste ano, criou a Cia FUNLEC, unindo talentos das três escolas para se apresentarem com ainda mais excelência em eventos e competições municipais, estaduais e nacionais.

A seletiva ocorreu por vídeo, e as alunas, orientadas por suas professoras, vêm se preparando intensamente desde o mês de março. O resultado desse esforço é impressionante: mais de 60 alunas, do Ensino Fundamental I e II e do Ensino Médio, participarão do evento com um total de 31 coreografias aprovadas. As apresentações foram inscritas em diferentes estilos e categorias, demonstrando a dedicação e o talento que vêm sendo cultivados nas aulas de dança da FUNLEC.

O grupo participará do renomado Festival de Dança Onça Pintada, que acontecerá entre os dias 18 e 22 de junho, no Teatro Glauce Rocha. Considerado o maior e mais tradicional festival de dança do estado, o evento reúne escolas e companhias de diversas regiões, promovendo integração cultural, excelência artística e reconhecimento para jovens talentos da dança. Estar entre os selecionados é não apenas uma honra, mas também uma grande vitrine para as alunas e para a instituição.

A Cia FUNLEC, criada em 2025, nasceu com o propósito de unir as melhores alunas das três escolas da rede na categoria júnior, promovendo a troca de experiências entre elas e a elevação do nível técnico das apresentações.

A expectativa para a edição deste ano é ainda maior, especialmente após o excelente desempenho da unidade Oswaldo Tognini na 8ª edição do festival, em 2024, quando conquistou 13 prêmios no total, incluindo duas indicações de melhor bailarina do festival — sendo uma aluna premiada com o título e contemplada com uma bolsa de vivência de 15 dias na Escola de Ballet São Paulo Gisele Bellot. Esse histórico de conquistas eleva a confiança no potencial do grupo e amplia a responsabilidade artística da nova companhia.

Com esse legado e a união inédita das três unidades, a FUNLEC reforça seu compromisso com a valorização da arte e o incentivo ao talento de seus alunos. A Cia FUNLEC chega ao palco com força, representatividade e muita dedicação, pronta para fazer história no maior festival de dança do estado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também