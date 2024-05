Sebrae, Arauco e Prefeitura de Inocência conectam empresários a um dos maiores projetos de celulose

O Sebrae/MS, a Prefeitura de Inocência e a Arauco lançaram, nesta quarta-feira (15), o programa Conexão Arauco. A iniciativa visa preparar empreendedores locais para o atendimento às demandas que irão surgir com o desenvolvimento do “Projeto Sucuriú”, primeira fábrica de celulose da Arauco no Brasil, referência global neste setor, em produtos de madeira, reservas florestais e bioenergia. Durante o evento, houve a assinatura de um termo de cooperação técnica entre as instituições para fomentar o encadeamento produtivo da região.

A iniciativa faz parte do programa Cidade Empreendedora, iniciativa do Sebrae em parceria com a Prefeitura Municipal. O diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, enfatizou o compromisso com Inocência diante de um empreendimento deste tamanho. “Nós estamos trabalhando o programa Cidade Empreendedora em Inocência há quase três anos, em uma grande parceria com a Prefeitura. Chegou o momento de iniciarmos um trabalho com os fornecedores, promovendo conexões, apoiando e preparando os pequenos empresários para o atendimento às demandas de uma grande empresa. Esse é o papel do Sebrae, fomentar a economia local e incluir os pequenos negócios no processo de desenvolvimento”, destacou.

O gerente de relações institucionais e ESG da Arauco, Theófilo Militão, reforça a importância desta parceria. “Recebemos no dia 10 de maio a Licença de Instalação que permite tirar o Projeto do Papel e dar início às obras da futura fábrica. Hoje, estamos aqui para conectar a cadeia de serviços que o projeto vai gerar – não apenas para Inocência – como para toda a região. Nossa expectativa é que os pequenos e médios empresários aproveitem essas oportunidades, se capacitem, busquem o Sebrae e estejam prontos para atender a demanda que irá surgir a partir de agora”, pontuou.

O prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos (Toninho da Cofapi) ressaltou que não faltará planejamento, frente ao maior empreendimento da história do município. “Em conjunto com o Governo do Estado, a Arauco e o Sebrae, nós começamos este planejamento há muito tempo. Acreditamos que a partir de agora, os empresários de Inocência terão a maior oportunidade de suas vidas. Portanto, queremos que eles busquem capacitação e aproveitem este momento único, sempre olhando para o futuro”, aconselhou.

Marketing territorial para Inocência

Durante o evento, também foi realizada mais uma entrega do programa Cidade Empreendedora para o município: o Branding Book Municipal. O documento traz estratégias para posicionar Inocência como a cidade “onde o romance saiu do papel”. O conceito une o apelido “Cidade Romance” dado pelo escritor Visconde Taunay, com o produto papel, em alusão à celulose, atividade econômica crescente na região.

Além de conceituar a marca territorial, o documento aponta um planejamento com ferramentas para promoção do novo conceito a partir de ações voltadas ao encantamento, experiência e comunicação e foi produzido em conjunto com lideranças locais e representantes da sociedade.

“Agradecemos a confiança da Prefeitura de Inocência por aderir ao Cidade Empreendedora por duas vezes consecutivas, o que resultou no aumento de 10% na abertura de novas empresas, apenas no último ano. Para o ano que vem, acredito em um novo acréscimo, o que comprova que a promoção de um ambiente favorável de negócios surte resultados”, ressaltou a gerente da Regional Costa Leste do Sebrae/MS, Josi Signori.

Sessão de negócios promove conexões

Ainda no evento, 127 empresários de Inocência, Água Clara, Aparecida do Taboado e Três Lagoas participaram de uma sessão de negócios, que ajudou a identificar quais deles poderão se tornar futuros fornecedores da Arauco e suas EPCistas (empresas responsáveis pela construção e compra de equipamentos da nova indústria), bem como de outras grandes empresas. Além da Arauco, estiveram presentes os representantes dos empreendimentos Veolia, Andritz, Valmet, UPE e Enfil.

Uma das participantes é proprietária do Posto Passarela, estabelecimento tradicional e conhecido na cidade. Lina Luiza Campos conta que o negócio foi herdado do pai, já falecido – um entusiasta do progresso de Inocência. “Estamos muito felizes com este projeto para a cidade, que trouxe investimentos e reforçou sonhos. Começamos em 2009 por ideia do meu pai. Vou seguir o projeto dele, com muita dedicação e orgulho”, garantiu.

Empresária no ramo de cafeteria e hotelaria, Sonia Maria da Costa passou a investir em suas empresas tão logo teve a certeza de que a futura fábrica de celulose desembarcaria no município. “Há muito tempo buscávamos esse desenvolvimento e ele chegou. É um salto muito grande para a cidade, para a região e até para o nosso Estado. Eu tenho certeza de que a minha vida empresarial dará um salto que nem eu mesma pude prever um dia”, reforça.

O empresário Atílio D’Agosto, proprietário de uma indústria de perfilados metálicos que já atende grandes indústrias em Três Lagoas, também fez questão de estar presente, visando atender o empreendimento na cidade próxima. “Estamos revivendo um momento que passamos de muitas oportunidades lá em Três Lagoas, há mais de dez anos. Inocência entra hoje numa nova esfera de negócios e por isso estamos aqui, para aproveitar junto desses empresários”, completa.

Desenvolvimento local

Voltado para promover o desenvolvimento local a partir do fortalecimento dos pequenos negócios, o Cidade Empreendedora é realizado pelo Sebrae/MS, em parceria com a Prefeitura Municipal, desde 2021 em Inocência.

A execução do programa vem contribuindo com o ambiente de negócios do município. Segundo dados da Receita Federal, somente entre 2023 e 2024, houve um aumento de 29% do número de abertura de novas empresas em Inocência, com 215 novos negócios, além de crescimento de 9% do número de empresas ativas na cidade, que chega agora em 1.063 negócios.

Outro reflexo é o aumento de 14% no número de Microempreendedores individuais (MEI), totalizando 360 MEIs ativos no município. A partir de 2023, a Arauco anunciou a parceria com o Sebrae no Cidade Empreendedora para ações conjuntas focadas no empreendedorismo, com promoção de maior competitividade e transformação da economia.

Mais informações sobre o programa Cidade Empreendedora estão disponíveis em: cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br.

