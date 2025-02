Sebrae lança estratégia para fortalecer pequenos negócios em 2025

Mato Grosso do Sul vive um momento econômico positivo, impulsionado pela Rota Bioceânica e pela atração de grandes investimentos. Atentos a este cenário, o Sebrae/MS, junto ao seu Conselho Deliberativo Estadual, e o Governo do Estado, realizaram nesta quarta-feira (5) a 2ª edição do MS Empreende Mais. O evento, ocorrido na sede do Sebrae em Campo Grande, foi a oportunidade para apresentar à sociedade as ações que vão impulsionar os pequenos negócios de Mato Grosso do Sul em 2025.

A solenidade reuniu empresários, lideranças políticas, representantes do setor produtivo e demais autoridades. Entre elas, o governador de MS, Eduardo Riedel, que apresentou as ações em âmbito estadual que melhoram o ambiente de negócios, como nas áreas de logística, infraestrutura e desburocratização. Ele destacou a parceria sólida com o Sebrae em prol do desenvolvimento sustentável da região. “Cada vez mais melhorando o ambiente de negócios, que é o poder público, nessa parceria com o Sebrae, quando revê processos, quando discute liderança, quando favorece das várias maneiras possíveis o empreendedorismo, isso reflete no Estado como um todo”, afirmou Riedel.

Na data, o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS e vice-presidente do Sistema Famasul, Maurício Saito, enfatizou a união de esforços em prol de um objetivo comum: os pequenos negócios. “Nosso objetivo é oportunizar a todos os pequenos e microempresários que possam verificar todas as possiblidades que nós temos dentro do nosso estado. Alguns números chamam bastante a atenção, como Mato Grosso do Sul ser o primeiro Estado em investimento na indústria de transformação e a projeção de PIB estadual, também o primeiro, nacionalmente falando”, disse.

Diante deste cenário, para 2025, a principal estratégia do Sebrae em Mato Grosso do Sul é atuar com foco em mercado e internacionalização, ampliando as oportunidades para pequenos negócios. “Os pequenos negócios representam 87% das empresas e foram responsáveis por 74% dos empregos no ano passado aqui no Estado. Sabemos da importância deles para a economia e, com o apoio do nosso Conselho Deliberativo, planejamos diversas ações de acesso ao mercado e internacionalização”, pontuou o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.

Fortalecimento dos pequenos negócios

Para colocar a estratégia em prática, as ações do Sebrae/MS contemplam capacitações para micro e pequenas empresas, rodadas de negócios, projetos em parceria com grandes empresas e suporte à internacionalização por meio de convênios e consultorias. Já na área de Atendimento ao Cliente, a expectativa é realizar atendimentos individualizados robustos para 1.000 empresas com visitas de diagnóstico e orientação em gestão.

Neste ano, o Sebrae também traz uma nova proposta de atendimento com o foco nos bairros, oferecendo suporte aos empresários e engajando uma atuação conjunta para o fortalecimento do comércio local. Ao todo, 50 ruas serão selecionadas para esse trabalho em Campo Grande e Dourados. Dentro dessa estratégia de descentralização, está a oferta de unidades móveis de atendimento que levarão orientações aos empreendedores de cada localidade.

Assinatura do programa Cidade Empreendedora entre Sebrae e Governo do Estado, que vai contemplar 33 municípios de MS neste ano. Crédito: Sebrae/MS

No que se refere ao Desenvolvimento Territorial, a principal iniciativa é o programa Cidade Empreendedora, que visa impulsionar o desenvolvimento econômico dos municípios sul-mato-grossenses. No evento MS Empreende Mais, houve a assinatura de Protocolo de Intenção entre o Governo do Estado e o Sebrae/MS voltado a atuação conjunta para a execução do programa, que vai acompanhar neste ano 33 cidades, sendo que dessas, oito já foram selecionadas.

No campo da Inclusão Produtiva e Empreendedorismo Feminino, serão promovidas ações de diversidade e inclusão, além de suporte ao agronegócio, com capacitação e apoio a diferentes grupos, incluindo mulheres, idosos, povos originários e produtores rurais. Destaca-se o programa Sebrae Delas, que acelera negócios comandados por mulheres e cujo edital também foi lançado no MS Empreende Mais. Outra iniciativa relevante focada no público feminino é o Delas Day. O evento será realizado em março e reúne diversas instituições para dialogar sobre protagonismo e oportunidades para mulheres.

Todos esses projetos estão materializados na Mostra de Projetos Sebrae, que estará em funcionamento ao longo de toda esta semana, na instituição. Os visitantes poderão conhecer as principais iniciativas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios em 2025, por meio de espaços interativos. Um dos destaques é a carreta do Sebrae Móvel, que simboliza a estratégia de descentralização do atendimento para alcançar os bairros.

É possível visitar a mostra até esta sexta-feira (07), das 8h às 17h. A sede do Sebrae em Campo Grande fica na Av. Mato Grosso, nº 1661. Mais informações aos empreendedores estão disponíveis pela Central de Relacionamento, no número 0800 570 0800.

