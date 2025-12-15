Senai abre vagas para cursos técnicos, qualificação profissional e graduação com descontos especiais

O Senai está com inscrições abertas para quem quer transformar 2026 em um ano de novas oportunidades. São mais de 2,7 mil vagas em cursos técnicos e de qualificação profissional, além de 110 vagas para graduação, com descontos de até 51% nas mensalidades.

Formação para entrar rápido no mercado

Os cursos técnicos e de qualificação do Senai são direcionados às demandas reais da indústria.

Em Mato Grosso do Sul, 95,6% dos ex-alunos dos cursos técnicos estão empregados, segundo a Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2022–2024.

A instituição oferece 50 formações presenciais e semipresenciais em mais de 10 municípios, com opções que vão de eletrotécnica, administração e automação industrial a qualificações como operador de processos químicos, piloto de drone, soldador e mecânico de máquinas.

As mensalidades variam entre R$ 59,90 e R$ 274,90, com facilidades de parcelamento.

Graduação para quem quer ir mais longe

O Senai também está com inscrições abertas para o vestibular 2026, oferecendo cursos superiores com mensalidades acessíveis e descontos entre 21% e 51%.

As opções incluem as formações em Tecnologia em Automação Industrial, Tecnologia em Engenharia Elétrica e Tecnologia em Design de Interiores. As vagas são para as unidades de Campo Grande, Dourados e para a Faculdade da Construção.

De acordo com a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), quem conclui o ensino superior no Brasil ganha, em média, 148% a mais do que quem tem apenas o ensino médio.

Por que escolher o Senai

O Senai une tradição, qualidade e conexão direta com a indústria, oferecendo cursos alinhados às necessidades reais do mercado e com alta empregabilidade. É uma instituição reconhecida por formar profissionais competentes, garantir acesso democrático ao ensino com preços acessíveis e descontos especiais, além de possibilitar desde formações rápidas e práticas até cursos superiores completos.

A presença em diversos municípios do Estado facilita o acesso e permite que cada aluno encontre um caminho de crescimento profissional com segurança, apoio e oportunidades reais de inserção no mercado.

Inscrições

Quem deseja iniciar ou acelerar sua carreira já pode se inscrever.

Para cursos técnicos e qualificações, as inscrições são realizadas pelo site meufuturoagora.com.br.

Já para as graduações, o Vestibular 2026 está aberto em graduacaosenai.com.br.

Mais informações pelo telefone (67) 99263-9000.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também