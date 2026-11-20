Um homem de 49 anos ficou inconsciente após ser atropelado por uma motocicleta na tarde desta quinta-feira (19), no anel viário da BR-262, próximo à Rua Ceará, em Corumbá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada caída na pista, com sangramento no rosto e sinais de traumatismo cranioencefálico. Após os primeiros atendimentos, foi encaminhada ao Pronto-Socorro.

O motociclista relatou que tentou desviar ao perceber que o pedestre atravessava a rodovia, mas não conseguiu evitar a colisão.

O condutor não se feriu e, conforme informado aos bombeiros, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A Polícia Militar ficou responsável pela ocorrência.