80 policiais vão às ruas caçar traficantes em operação em Aparecida do Taboado

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul mandou cerca de 80 policiais cumprirem mandados de busca e apreensão e de prisão em Aparecida do Taboado, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (30).

Isso faz parte da segunda fase da Operação Argos, que visa combater o tráfico de drogas na cidade e encontrar os principais alvos.

A primeira fase da Argos foi realizada no dia 16 de abril, na cidade de Jardim e resultou no cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão, 7 mandados de prisão temporária, 5 prisões em flagrante por tráfico de drogas, 5 menores apreendidos mais de 21kg de maconha, 671 grmas de crack e 91 gramas de cocaína.

Nesta fase, estão participando as delegacias da Denar, Derf, Defurv, Garras, Decon e Deleagro, além de outras equipes das delegacias de Paranaíba e Aparecida do Taboado, com apoio da Polícia Militar.

O balanço dessa fase ainda não foi divulgado e deve haver novas atualizações até o final da manhã, segundo informado pela Polícia Civil.

