Interior

A caminho de casa, homem é assassinado a tiros em Itaporã

A vítima foi encontrada caída ao lado da bicicleta e próximo ao corpo, havia papelotes contendo entorpecentes

02 fevereiro 2026 - 10h38
Homem foi encontrado morto ao lado de bicicleta   (Leandro Holsbach)

Francisco da Silva, de 48 anos, foi assassinado a tiros enquanto retornava para a própria residência, na noite deste domingo, dia 1º, na rua Máximo Maciel, em Itaporã - a 222 quilômetros de Campo Grande.

Ele foi surpreendido pela chegada de atiradores enquanto estava de bicicleta. A vítima foi atingida nas costas e na cabeça, além de dois outros disparos acertarem uma residência.

A vítima foi encontrada caída ao lado da bicicleta e próximo ao corpo, havia papelotes contendo entorpecentes, possivelmente crack.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

