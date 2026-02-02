A caminho de casa, homem é assassinado a tiros em Itaporã

Francisco da Silva, de 48 anos, foi assassinado a tiros enquanto retornava para a própria residência, na noite deste domingo, dia 1º, na rua Máximo Maciel, em Itaporã - a 222 quilômetros de Campo Grande.
Ele foi surpreendido pela chegada de atiradores enquanto estava de bicicleta. A vítima foi atingida nas costas e na cabeça, além de dois outros disparos acertarem uma residência.
A vítima foi encontrada caída ao lado da bicicleta e próximo ao corpo, havia papelotes contendo entorpecentes, possivelmente crack.
A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe.
O caso foi registrado como homicídio qualificado por emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.Reportar Erro
