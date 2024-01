A poucos dias do aniversário, rapaz é assassinado na frente do sogro em Itaquiraí

Leoncio Kelvin de Lima, de 30 anos, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (28), enquanto conversava com seu sogro em uma residência no assentamento Santo Antônio, em Itaquiraí, distante a 405 quilômetros de Campo Grande. Ele faria aniversário neste início de fevereiro, no dia 6.

Informações divulgadas pelo site Ta Na Mídia Naviraí, apontam que a vítima estava conversando na residência fica na propriedade rural, quando foi atingido por vários disparos de arma de fogo. O familiar se abaixou e se escondeu para não ser atingido também.

Os tiros teriam sido disparos da lateral da casa, onde o suspeito estaria escondido. O sogro de Leoncio e outras pessoas que estavam na casa não conseguiram visualizar quem seria o atirador, pois o local possui baixa luminosidade.

Uma ambulância chegou a ser acionada para socorrer o rapaz, mas quando chegou pelo local, a vítima já estava sem os sinais vitais.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil e foi registrado como homicídio simples.

Deixe seu Comentário

Leia Também