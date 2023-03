Abaixo-assinado contra Nikolas Ferreira por fala transfÃ³bica supera 260 mil nomes

O abaixo-assinado digital criado que pede a cassação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) por uma fala transfóbica durante uma sessão parlamentar, atingiu a marca de mais de 260 mil nome durante este sábado (11).

A petição foi criada pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), na última quinta-feira (9). Ela que é uma das primeiras mulheres trans a estarem no Congresso Nacional.

"Em breve chegaremos nas 300 mil assinaturas. E seguiremos nos mobilizando até quarta que vem, para entrega-las junto do pedido de cassação", disse Erika Hilton pelas redes sociais.

A polêmica aconteceu durante o Dia Internacional da Mulher, quando Nikolas fez discurso transfóbico na tribuna do plenário da Câmara dos Deputados. No Brasil, transfobia é crime, com pena prevista de até três anos de reclusão.

Na ocasião, o deputado utilizou-se de uma peruca para dizer que “se sente mulher”. “Me sinto mulher, deputada Nicole, e tenho algo muito interessante para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres”, disse.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também