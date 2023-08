Abandonadas em terreno baldio, crianças são resgatadas pela PM em Dourados

Na madrugada do último sábado (12), em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, a Polícia Militar resgatou duas crianças, de 5 e 6 anos, abandonadas em um terreno baldio pelos próprios pais no bairro Jardim Flórida.

Conforme o site Ligado na Notícia, testemunhas viram um casal entrando no terreno com as crianças. Pouco tempo depois, o casal saiu do local sem as vítimas.

Quando os policiais militares chegaram no local indicado, encontraram as duas crianças dormindo em cima de farrapos a céu aberto.

O Conselho Tutelar foi acionado e uma das crianças conseguiu dizer o primeiro nome da mãe. Elas foram levadas para um abrigo e o caso segue sendo investigado.

Os pais das crianças são procurados pela polícia.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também