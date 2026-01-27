Academia quase é tomada por incêndio em Corumbá

A estrutura de uma academia, no centro de Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, ficou parcialmente danificada após um princípio de incêndio na noite desta segunda-feira, dia 26.

Informações apontam que as chamas iniciaram na caixa de distribuição de energia e assustou quem estava presente no local.

Frequentadores e funcionários conseguiram inibir as chamas com o uso de extintores.

Segundo informado pelo Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para o local a fim de realizar o rescaldo e uma vistoria para que os focos não retornassem.

A equipe ainda deixou orientações para os responsáveis pela academia.

