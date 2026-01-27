Academia quase é tomada por incêndio em Corumbá

A estrutura de uma academia, no centro de Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, ficou parcialmente danificada após um princípio de incêndio na noite desta segunda-feira, dia 26.
Informações apontam que as chamas iniciaram na caixa de distribuição de energia e assustou quem estava presente no local.
Frequentadores e funcionários conseguiram inibir as chamas com o uso de extintores.
Segundo informado pelo Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para o local a fim de realizar o rescaldo e uma vistoria para que os focos não retornassem.
A equipe ainda deixou orientações para os responsáveis pela academia.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
PGR participa de agenda estratégica na fronteira de MS para discutir segurança e conflitos agrários
Interior
Motociclista que morreu em acidente com caminhão boiadeiro na MS-384 tinha 22 anos
Interior
Barco vira durante teste de motor e homem morre afogado em Aparecida do Taboado
Polícia
Com atuação em três municípios, 15º BPM apresenta resultados operacionais de 2025
Polícia
Fazenda em Bonito entra na mira do MPMS por limpeza de pastagem com fogo
Interior
Rapaz dá entrada na Santa Casa em estado grave e com suspeita de traumatismo craniano
Interior
Confusão entre primos durante bebedeira deixa um morto e um ferido em Corumbá
Transparência
Promotora cobra controle mensal das obras em Naviraí e faz recomendação à prefeitura
Interior
Barco improvisado vira durante pescaria, idoso morre e irmão é resgatado em Ivinhema
Interior