Acidente com carreta deixa carro destruído e uma pessoa morre em rodovia de MS

Grave acidente de trânsito logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (11), envolvendo uma carreta e um veículo de passeio, terminou com uma mulher morta na MS-134, entre as cidades de Batayporã e Nova Andradina.

A vítima estaria no veículo de passeio, um Volkswagen Santana, quando teria sido atingido por uma carreta, que seguia no sentido de Batayporã a Nova Andradina.

O impacto foi tão forte que a carreta empurrou o veículo para uma valeta, deixando ele completamente destruído.

Segundo informações do site Nova News, próximo ao veículo foram encontrados galões de combustível, indicando que o carro estava parado por falta de combustível. Não havia qualquer sinalização por parte da proprietária do automóvel no local.

Ainda conforme o site local, o motorista da carreta, em estado de choque, teria revelado que o acidente é próximo a uma curva e não conseguiu evitar a colisão.

A Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros estiveram no local inicialmente. A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram no local para os trabalhos de praxe e o caso será investigado.

