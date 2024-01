Acidente com três veículos deixa 6 feridos e um morto em Corumbá

Um acidente de trânsito envolvendo três veículos deixou ao menos 6 pessoas feridas, entre elas uma criança, e uma pessoa morta na madrugada deste domingo (21), próximo à rodoviária de Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande.

A vítima, que ainda não teve sua identificação revelada, estava como passageira do banco traseiro de um Chevrolet Corsa Classic. O sinistro de trânsito ainda envolveu aparentemente um Hyundai HB20 e um Volkswagen Gol.

Segundo informações do jornalista De Paula Neto, o veículo Hyundai HB20 seguia pela rua Tiradentes quando houve a colisão com o Chevrolet Corsa Classic, que estava trafegando pela avenida Porto Carreiro, no sentido de quem vem da Bolívia em direção a Ladário.

O Volkswagen Gol estava possivelmente parado no semáforo do cruzamento e acabou sendo atingido. Ocupantes que estavam no HB20 não tiveram ferimentos.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) fizeram o resgate das pessoas feridas, um homem, quatro mulheres e uma criança, onde foram encaminhadas para a Santa Casa de Corumbá.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram trabalhando no local para levantar todos os detalhes da dinâmica e realizar a liberação do corpo da vítima.

