Acidente de moto mata criança de 10 anos na MS-156, entre Amambai e Tacuru

Yang Gonçalves Pavão, de 10 anos, morreu em decorrência de um acidente de moto na manhã desta terça-feira (15), na MS-156, entre Amambai e Tacuru. A motocicleta era conduzida pelo tio, de 45 anos, que foi socorrido com vida.

O acidente, ainda não esclarecido pelas autoridades, aconteceu em uma curva acentuada da rodovia.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, constatou o óbito do menino e socorreu o tio, onde ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Amambai. Ele não soube explicar as circunstâncias do acidente no momento que foi resgatado.

O menino era indígena e morava na Aldeia Limão Verde, assim como o tio.

Nas redes sociais, a comoção foi grande e a Escola Municipal Polo Indígena Mbo’erenda Tupã’i Ñandeva, onde Yang estudava, publicou uma nota de pesar pelo falecimento do menino.

"Yang será lembrado por sua dedicação, seu sorriso sincero e acolhedor. Sua partida deixa um vazio em nossa comunidade escolar", destaca trecho da mensagem.

