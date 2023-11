Acidente deixa adolescente em estado grave em Anastácio

Adolescente, de 17 anos, foi socorrido em estado grave na noite desta segunda-feira (6) em Anastácio, logo após sofrer um acidente de trânsito, ao colidir sua motocicleta com um veículo de passeio, no cruzamento da Avenida da Integração com Aziz Scaff.

Uma adolescente, de 16 anos, estava na garupa da motocicleta e também ficou ferida.

A dinâmica sobre o acidente não foi detalhada e deverá ser apurada pelas autoridades.

Segundo informações do site A Princesinha News, o adolescente sofreu uma fratura completa do fêmur esquerdo, enquanto a garota teve uma torção no tornozelo.

Ambos foram socorridos e encaminhados para um hospital pelo Corpo de Bombeiros. As pessoas que estavam no veículo não sofreram ferimentos graves.

Deixe seu Comentário

Leia Também