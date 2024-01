Acidente deixa ambulância destruída e dois feridos em rodovia de Coxim

Um grave acidente praticamente destruiu uma ambulância de Coxim, e deixou motorista e a enfermeira que estavam no veículo feridos, no final da noite deste domingo (28), na rodovia BR-163, em Rio Verde de Mato Grosso - a 210 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Edição MS, o motorista teria informado que foi desviar de um animal na pista, onde ao realizar a manobra, colidiu contra uma carreta.

Ao site local, Leila Kohl, secretaria de Saúde de Coxim, informou que as duas vítimas estavam sozinhas na ambulância, sem paciente, e foram encaminhadas para hospitais de Rio Verde e São Gabriel do Oeste.

Contudo, o motorista foi transferido para Campo Grande para demais exames, em vista da preocupação que a equipe médica teve em relação a pancada sofrida na cabeça.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local dos fatos e apurou as circunstâncias do acidente.

