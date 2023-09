Acidente deixa ônibus e caminhão de tijolos destruídos na BR-163 em Coxim

Durante a noite desta sexta-feira (1°), um ônibus de viagem e um caminhão carregado de tijolos se acidentaram na BR-163, próximo a Campo Grande. Apesar da gravidade da colisão, somente duas pessoas tiveram ferimentos leves.

No ônibus estavam passageiros de Coxim e Costa Rica, segundo o site Edição MS. A viagem tinha como destino os municípios de Holambra, Campos do Jordão e Aparecida do Norte, todos no interior de São Paulo.

Ainda conforme o site, o acidente aconteceu após o motorista do ônibus decidiu entrar numa churrascaria, que fica que fica as margens da BR-163, para o jantar.

Ele chegou a dar a seta para fazer a conversão à direita, mas antes que iniciasse a manobra foi atingido na traseira. O caminhão com tijolos seguia logo atrás e o motorista ainda tentou jogar o veículo à esquerda, porém, não conseguiu.

