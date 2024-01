Acidente entre caminhões mata idosa na MS-306 em Costa Rica

Cleonice Ferreira de Sousa, de 60 anos, passageira de um caminhão conduzido pelo seu marido, de 62 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito após o veículo colidir na traseira do caminhão que era conduzido pelo seu filho, de 37 anos, na rodovia MS-306, em Costa Rica.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar, mas em virtude dos ferimentos, ela não resistiu aos procedimentos e faleceu. O idoso sofreu uma fratura na mão direita e também foi socorrido.

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que os dois caminhões seguiam no mesmo sentido, mas que o filho estava na frente na companhia de duas crianças, enquanto os idosos seguiam no veículo logo atrás.

Na versão apresentada pelo filho, um veículo de passeio estava à sua frente e em determinado freou para entrar em uma estrada vicinal, quando ele precisou frear bruscamente para não colidir contra o carro. Contudo, o idoso, que seguia logo atrás, não teve tempo hábil para desviar ou frear, atingindo a traseira do caminhão.

Com o impacto, ambos ficaram danificados e um deles precisou ser retirado da pista para evitar novos acidentes. A Way-306, concessionária responsável pela rodovia, é quem ficou responsável por atender as vítimas. A Polícia Militar Rodoviária ficou responsável por apurar detalhes da ocorrência e registrar o caso na delegacia de Polícia Civil de Costa Rica.

O caso está sendo investigado na Polícia Civil como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

