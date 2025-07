Acidente entre caminhonete e árvore mata três pessoas em Miranda

Pelo menos três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, morreram em um grave acidente de trânsito, na manhã deste sábado (5), após uma caminhonete Mitsubishi L200, colidir violentamente contra uma árvore, numa estrada vicinal, em Miranda.

A quarta vítima, uma mulher, foi socorrida com politraumatismo e em estado grave para uma unidade hospitalar da cidade. O acidente aconteceu próximo à Fazenda San Francisco.

Informações do site A Princesinha News apontam que as três vítimas foram encontradas presas às ferragens pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

A dinâmica do acidente está sendo apurada pelas autoridades.

Até o momento, não foi repassado a identificação das vítimas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também